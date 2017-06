Un video en el que se ve a un hombre envuelto en llamas ha generado controversia sobre la forma en la que actuaron los oficiales de la policía después de una persecución que terminó en un accidente de tránsito en Jersey City.

Los oficiales son acusados de patear al hombre que salió pidiendo ayuda y están siendo investigados por la fiscalía del condado Hudson.

Los fiscales dijeron que la víctima era un inocente que supuestamente fue confundido con un hombre que perseguía la policía, informó Telemundo 47.

El alcalde de Jersey City, Steven Fulop, posteó en Twitter el video en discordia con un mensaje que calificaba el hecho como “inaceptable” y dijo que estaban trabajando para identificar a los oficiales y despedirlos.

2 b clear. This is unacceptable. We’re IDing officers. We’ll pursue termination + criminal charges as appropriate https://t.co/JIWPWQNrdp

— Steven Fulop (@StevenFulop) 7 de junio de 2017