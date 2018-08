Piden a Trump que deje de tuitear sobre investigación a su hijo, según medios

Varios asesores del presidente Donald Trump le han pedido que deje de utilizar las redes sociales para atacar la investigación que pesa sobre uno de sus hijos por haberse reunido con una abogada rusa durante la campaña electoral de 2016, informaron el lunes medios locales.

De acuerdo con una información publicada este lunes por la cadena CNN, que cita fuentes próximas al Despacho Oval, varios funcionarios de alto rango de la Casa Blanca instaron al presidente a no insistir en sus intentos de deslegitimar públicamente las pesquisas.

Los asesores consideran, según el canal de noticias, que incluso si no se produjo una confabulación con el Kremlin, los mensajes de Trump no hacen sino echar más leña al fuego.

El mandatario, que es muy dado a denunciar en las redes sociales cada paso de la investigación de la llamada trama rusa, tuiteó el domingo que la reunión que mantuvo su hijo Donald Jr. con la abogada Natalia Veselnitskaya en junio de 2016 era “totalmente legal” y nada extraordinario en época electoral.

“Información de las Noticias Falsas, un completa invención sobre que estoy preocupado por el encuentro que mi maravilloso hijo Donald mantuvo en la Trump Tower. Esta fue una reunión para intentar conseguir información sobre una oponente, totalmente legal y que sucede todo el tiempo en política”, escribió.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics – and it went nowhere. I did not know about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018