Piden a Marco Rubio que no se olvide de los jóvenes inmigrantes (VIDEO)

Jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y miembros de organizaciones pro inmigrantes se dieron cita hoy a las afueras de la oficina del Senador Republicano, Marco Rubio, en Orlando, y se manifestaron en su contra, exigiendo que los apoye.

“Él (Rubio) hace varios años hizo parte del Gang of Eight, que eran republicanos y demócratas que estaban creando una propuesta de ley para un tipo de Dream Act, pero ahora no hace nada. Es un insulto y un castigo para estos jóvenes”, dijo Ann Hendrick en entrevista con MundoHispánico, y quién fundó de Hope Community Center, Hermana .

Parte de la comunidad inmigrante del centro de Florida asegura sentirse defraudada con Rubio, pues señalan que aunque el senador habla de ser un hombre de familia, no ha hecho nada para ayudar a aquellos que podrían ser separados de sus familias.

“Si el quiere lo mejor para sus hijos, por qué no hacer lo mismo para ayudar a otros jóvenes que están tratando de hacer un futuro productivo en este país?”, dijo a MundoHispánico Iván Vásquez, beneficiario de DACA.

Cifras recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), al menos 11.000 “soñadores” que habían perdido el amparo o estaban en riesgo de hacerlo solicitaron la renovación entre el 10 de enero, cuando se conoció el fallo de Alsuo, y el 31 del mismo mes.

Los jóvenes inmigrantes se encuentran en un limbo porque el cinco de marzo expira el programa que los proteje pero el pasado 26 de febrero la Corte Suprema de Justicia determinó que aquellos “dreamers” cuyos beneficios expiran pueden renovarlos mientras se procesa la apelación presentada por la administración del presidente Trump.

Actualmente unos 800,000 jovenes indocumentados reciben la protección del programa DACA, pero se estima que hasta 1.8 millones de “dreamers” podrían calificar bajo el programa.