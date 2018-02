Pese a masacre en secundaria, legisladores de Florida votan en contra de prohibir fusiles de asalto

Menos de una semana después de que 17 personas murieron baleadas en una escuela secundaria de Florida, la Cámara de Representantes de ese estado repelió un intento de revivir una medida que prohibiría los fusiles de asalto, con lo que acabó con las esperanzas de que la iniciativa sea considerada en este periodo de sesiones.

La moción fue rechazada con una votación de 36 a favor y 71 en contra.

Cuando la Cámara de Representantes de Florida comenzó su periodo de sesiones, el representante demócrata, Kionne McGhee, pidió una moción procesal que habría permitido que la cámara baja considerara una medida para prohibir fusiles de asalto y los cargadores de gran capacidad.

If there was every a time for sit-ins, non-violent demonstrations, and protests at the Florida Capitol, the time is NOW. STAY TUNED! WE ARE PREPARING TO SHUT IT DOWN!!!!! WE MUST BAN AR15 and other ASSAULT WEAPONS! @MiamiHerald @SayfieReview @fineout @PeterSchorschFL @FlaDems

— Kionne McGhee (@kionnemcghee) 18 de febrero de 2018