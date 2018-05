Pese a esfuerzos de Trump por acabar con el ‘Obamacare’, en EE.UU. se aferran al seguro médico

Los estadounidenses retuvieron su seguro médico el año pasado pese a los intensos esfuerzos del presidente Donald Trump de desmantelar el plan médico creado durante el gobierno de Barack Obama, conocido como ‘Obamacare’, de acuerdo con un vasto sondeo del gobierno.

Luego de casi un año de la administración Trump, la tasa de personas sin seguro fue de 9.1 por ciento en 2017, casi la misma que hacia el final del gobierno de Obama, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Eso equivale a poco más de 29 millones de personas sin seguro médico.

En general, la tasa de personas sin seguro médico ha caído desde 16 por ciento, cuando la ley conocida como ‘Obamacare’ fue firmada en 2010, lo que representa que unas 19 millones de personas han obtenido cobertura.

“Pese a todo el ruido de los republicanos con sus reiterados intentos de anular la ley, el número de los no asegurados ha permanecido sin cambios”, dijo el economista de salud, Gail Wilensky, veterano asesor republicano. “Eso es una buena noticia para el país y pudiera resultar bueno para los republicanos cuando lleguen las elecciones”.

Considerado bien documentado por los expertos, el reporte de los CDC contradice afirmaciones de ambos partidos. En el lado republicano, Trump y otros advierten que el ‘Obamacare’ “colapsará” (en lugar de ello, las inscripciones siguen constantes). En el lado demócrata, muchos dicen que el “sabotaje” del gobierno de Trump ha causado pérdidas de cobertura (no hay evidencia de ello).

“Eso prueba la gran importancia que la gente le da al seguro médico”, dijo Katherine Hempstead, una asesora de salud de la Robert Wood Johnson Foundation, no partidista. “La gente se está aferrando tenazmente a su seguro médico”.

Aun así, el sondeo encontró algunos indicadores preocupantes de potenciales problemas futuros:

-La tasa de no asegurados subió entre los adultos “no pobres” (clase media). Ese incremento fue estadísticamente significativo, de 8.2 por ciento en 2017. Hempstead dijo que eso pudiera reflejar el impacto de un considerable incremento en las primas para planes individuales para personas de clase media, que no son elegibles para subsidios bajo la ley. “Ellos tienen requerido pagar el costo minorista pleno del seguro médico”, dijo.

-La tasa de no asegurados subió significativamente también en estados que no han aprovechado la expansión por la ley del programa Medicaid para personas de bajos ingresos. Promedió 19 por ciento para adultos en estados que no expandieron el Medicaid, una enorme diferencia respecto al 9 por ciento de no asegurados en los estados con expansión de la cobertura.

La expansión del Medicaid sobrevivió gestiones republicanas de anulación y varios estados se aprestan a sumarse a los otros 32 que la tienen.