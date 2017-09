PERSONAJES DESTACADOS: Honramos a los nuestros

Lágrimas, aplausos, ritmos latinos y un profundo sentido de orgullo hispano fue lo que se vivió durante la octava edición del evento Personajes Destacados de MundoHispánico.

Como cada año, nuestro periódico reconoce a hombres y mujeres que por su labor están dejando huella en la comunidad hispana. Estos personajes fueron protagonistas en nuestras páginas y muchos de ellos son héroes anónimos que quisimos destacar y que sirven como ejemplo del espíritu de lucha y solidaridad de nuestra comunidad.

Durante la ceremonia celebrada en Cox Enterprises, compañía matriz de MundoHispánico, destacamos el trabajo de Pasa La Voz (activista), Los Niños Primero (organización), Lía Patricia Gallo (empresaria), Emma Salamanca (servicio comunitario), La Amistad (educación), Arelis Rivera (servicio público), hispanos del Atlanta United (deportes), Sergio Sandoval (estudiante), Andrea Moreira (artista), Scott Pihera (amigo de los hispanos) y los trabajadores hispanos de la I-85 (trabajadores).

“Me dieron ganas de llorar, no sabía qué hacer, no lo podía creer, me siento no merecedora. Yo lo hago con todo mi corazón, es lo que Dios me llamó a hacer”, dijo Gallo a quien destacamos por cambiarle la vida a sus pacientes a través de tratamientos a bajo costo que le ha ofrecido a más de 300 personas en su consultorio dental Good News Clinic, en Gainesville.

“Estoy muy feliz de poder haber logrado todo esto hasta ahorita, seguir un sueño que empezó hace muchos años, poder venir y no solo hacer mi sueño realidad , sino motivar a otros estudiantes a que sigan adelante”, dijo por su parte Sandoval, un joven estudiante de ingeniería aeroespacial de Georgia Tech, que participó en la construcción del primer satélite que su universidad enviará al espacio y que labora a tiempo completo con NASA.

Salamanca, junto a un grupo de niños y sus madres, organizó un grupo que teje gorritos para regalar a niños a quienes el tratamiento del cáncer les causó la pérdida del cabello. La misión de Salamanca surgió tras la muerte de una joven madre de su iglesia por cáncer. Por su gesto, los reconocimos con el premio al servicio comunitario.

“No hay palabras para explicar cómo uno se siente cuando recibe un reconocimiento, especialmente que reconozcan que una persona murió para nosotros poder hacer algo es bastante triste, pero vale la pena decir que estamos haciendo algo para poder ayudar a niños que padecen la enfermedad y que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para poner una sonrisa en esas caritas tristes”, manifestó Salamanca.

“Me siento muy orgullosa de ayudar a los niños con cáncer y cuando vayamos al hospital (a entregarle los gorritos) me va a dar mucha alegría”, dijo Natalia Morailes”, una de las pequeñas que participó en el proyecto.

Los maestros de ceremonia del evento fueron Wendy Corona, presentadora del WSB-TV, María Alejandra Bastidas, editora gerente de MundoHispánico, y Daniel Viotto, gerente de contenido de videos del medio.

“Parte de la misión de MundoHispanico es informar a nuestra comunidad y contar las historias de personas que están haciendo la diferencia. Para nosotros es un privilegio contar las historias de personas y organizaciones que apoyan a los latinos y estos premios son un reconocimiento a esa gran labor”, enfatizó Bastidas.

Durante el evento contamos con la actuación de grupos de danza de Venezuela y Guanajuato, México.

Durante la clausura del evento reconocimos a los “héroes” de la reconstrucción de la carretera I-85, en su mayoría hispanos, que restauraron el puente colapsado en tiempo récord.