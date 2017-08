Pentágono informa cuál sería el detonante para una guerra con Corea del Norte

El secretario de Defensa James Mattis cambió su tono con respecto a Corea del Norte el lunes, diciendo que si el país lanza un ataque contra territorio estadounidense, “podría convertirse en una guerra muy rápidamente”, informa CBS News.

“Si nos disparan, eso se llama guerra… no les disparas a las personas en este mundo a menos que quieras soportar las consecuencias”, afirmó Mattis, según cita CBS. No obstante, el secretario de Defensa aclaró que la decisión de responder militarmente descansa en manos de los políticos en caso de que el proyectil no represente una amenaza directa.

Corea del Norte y Estados Unidos han estado encerrados en una batalla de fuego en los últimos días, ya que Pyongyang y Washington han negociado amenazas cada vez más intensas.

Después de que el Norte probó misiles balísticos intercontinentales el mes pasado y criticó duramente a Estados Unidos por las nuevas sanciones de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump prometió desencadenar “fuego y furia” en el país.

En medio de los dimes y diretes, Corea del Norte ha amenazado con atacar a Guam, mientras que Trump ha duplicado su dura posición.

Algunos estadounidenses han tratado de desalentar la situación, como cuando el secretario de Estado Rex Tillerson dijo el 9 de agosto que “los estadounidenses deben dormir bien” e insistió en que “no hay amenaza inminente”. Mattis mismo enfatizó las opciones diplomáticas durante un evento el 11 de agosto y dijo que la guerra con Corea del Norte “sería catastrófica”.

Suavizando aún más el tono, Tillerson y Mattis escribieron un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal el lunes diciendo que Estados Unidos no está interesado en el cambio de régimen en Corea del Norte, y está dispuesto a negociar con Pygongyang si termina sus amenazas.

Pero este lunes el tono cambió y Matti puso una nota más agresiva en sus comentarios a los periodistas el lunes, según CBS.

“La guerra depende del presidente y tal vez del Congreso”, indicó Mattis. “El caso es que vamos a defender al país de cualquier ataque”, agregó, subrayando que las fuerzas armadas estadounidenses detectarían “en minutos” la trayectoria de un proyectil y derribarían cualquier misil dirigido hacia Guam.

Ese territorio no autónomo estadounidense ha sido el foco de tensión en los últimos días. En reacción a las advertencias estadounidenses contra el avance del programa nuclear norcoreano, medios estatales del país asiático han informado que Pionyang ha puesto a disposición del líder Kim Jong-un un plan para lanzar misiles hacia la isla de Guam.

Mattis señaló que sus comentarios no deben considerarse una declaración de guerra. “Lo fundamental es que vamos a defender el país y para nosotros (los militares) es en la guerra”, dijo, según la CSB.