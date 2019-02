Estados Unidos necesita un enfoque más amplio y efectivo para controlar la zona fronteriza con México, indicó el secretario interino de Defensa estadounidense Patrick Shanahan, tras visitar la frontera entre ambos países el sábado. Shanahan dejó entrever además que el Pentágono podría aportar su experiencia en vigilancia y supervisión.

“¿Cómo le hacemos para dejar de atender los síntomas y llegar a la raíz del problema?”, cuestionó Shanahan en una entrevista durante su vuelo de regreso a Washington.

La consideración de la forma en que las fuerzas armadas podrían reforzar las medidas para frenar el narcotráfico y otras actividades ilegales, se da mientras el Pentágono sopesa aportar miles de millones de dólares al muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Shanahan aclaró que no estaba ofreciendo que el Pentágono asumiera ninguna labor de control fronterizo, aspecto que compete al Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, subrayó que su visita le hizo preguntarse si debe haber una “reestructuración total” en la manera como el gobierno federal realiza el control fronterizo.

Shanahan añadió que el Pentágono está dispuesto a seguir apoyando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), pero desea ver una solución para el largo plazo.

“No quiero simplemente aumentar recursos sin que el problema sea resuelto”, apuntó.

El Pentágono, por ejemplo, ha aceptado facilitar temporalmente soldados para que se hagan cargo de vehículos de la Patrulla Fronteriza, cuyas cámaras tienen capacidad para vigilar amplias zonas limítrofes.

