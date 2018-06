Pedro Sánchez es el nuevo presidente de España: 5 datos curiosos

Pedro Sánchez, de 46 años, fue elegido este viernes en el Congreso después que recibiera el apoyo de 180 diputados, cuatro por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta, reportó Efe.

El actual secretario general del PSOE se convierte en el séptimo presidente del Gobierno desde la restauración democrática en 1977 sustituyendo a Rajoy, su rival político, con el que ha tenido una relación fría y distante, excepto la postura común que ambos han mantenido contra el proceso independentista catalán.

En el primer debate electoral en que ambos participaron en 2015, Sánchez, como candidato socialista, llegó a decir a Rajoy que no era un político “decente”, a raíz de los casos de corrupción que amenazan desde hace años al Partido Popular (PP, centroderecha).

'I will rise to all the challenges' Who is Pedro Sanchez, Spain's PM-in-waiting? https://t.co/7a7JpdTR09 pic.twitter.com/GqtmyXVn1G — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 1, 2018

1. Socialista desde muy joven

Militante socialista desde los 21 años, Pedro Sánchez comenzó su carrera política como concejal en el Ayuntamiento de Madrid (2003-2009) y después pasó al Congreso de los Diputados, donde ya en 2015 ejerció como jefe de la oposición ante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Who is Pedro Sanchez? Spain's "Mr Handsome" is automatically handed the premiership after succeeding with his risky no-confidence motion against Mariano Rajoy https://t.co/oi2WE1phdY — AFP news agency (@AFP) June 1, 2018

2. Tiene experiencia en el extranjero

El líder socialista cuenta con experiencia en el extranjero, ya que trabajó dos años en Bruselas en el cambio de milenio como asesor del grupo socialista en el Parlamento Europeo y después como jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia para el Proceso de Reconstrucción, el español Carlos Westendorp.

#ÚLTIMAHORA | Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno de España al ganar la moción de censura contra Rajoy https://t.co/gqU5p1gQxK pic.twitter.com/367RrDpyBs — Europa Press (@europapress) June 1, 2018

3. Tercer presidente socialista del gobierno español

Sánchez es el tercer presidente socialista del gobierno español desde 1977 pese a que el PSOE solo tiene 84 diputados en una Cámara de 350 escaños, la menor representación de este partido desde la restauración democrática, por lo que ha tenido que contar con el apoyo de varios grupos políticos.

He is Spain’s seventh prime minister since its return to democracy in the late 1970s following the dictatorship of Francisco Franco. https://t.co/aB8rLsozth — HuffPost (@HuffPost) June 1, 2018

4. Su intento anterior de ser presidente

Sánchez ya intentó ser presidente del Ejecutivo español en marzo de 2016, después de que Mariano Rajoy renunciara a hacerlo aunque el PP había ganado las elecciones de diciembre de 2015, postura que provocó la convocatoria de nuevos comicios, que volvió a ganar el Partido Popular.

En esta ocasión, el líder socialista defendió la moción de censura desde una posición nueva en el parlamentarismo español, ya que no es senador ni diputado.

Renunció y luego fue reelegido

Sánchez renunció a su escaño en 2016. Su negativa firme a facilitar la reelección de Mariano Rajoy, con su conocido “no es no”, provocó el rechazo de los líderes regionales socialistas, que forzaron entonces su salida de la dirección del partido.

Sánchez, economista y antiguo jugador de baloncesto, no se dio por vencido, recorrió las provincias españolas reuniéndose con militantes socialistas y consiguió ser elegido de nuevo secretario general del PSOE en junio de 2017, tras ganar en unas elecciones internas a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, apoyada por la mayoría de los dirigentes regionales del partido.

Un año después, Sánchez se presentó de nuevo a unas elecciones para ser presidente del Gobierno y en esta ocasión contó con el apoyo unánime del Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos.

Socialist leader Pedro Sanchez takes over as Spain's new prime minister after outgoing leader Mariano Rajoy lost a parliamentary confidence vote https://t.co/7fdT6mq4mF pic.twitter.com/N3Jsp4UFZl — China Xinhua News (@XHNews) June 1, 2018

5. Era un desconocido hasta hace poco

El líder socialista fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en 2014, a los 42 años, con un discurso de renovación y apertura, cuando era un desconocido para la mayoría de los españoles.

Cuatro años después llegó al Gobierno, pero su recorrido político no ha sido fácil ya que, además de ser cuestionado por sus compañeros, ha tenido que hacer frente a sucesivas derrotas electorales, con una nueva formación de izquierda, “Podemos”, pisándole los talones.

