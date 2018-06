El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, señaló el miércoles que el presidente Donald Trump “no debería” perdonarse a sí mismo si es condenado por algún delito, una idea que el propio presidente sacó a debate esta misma semana.

Trump afirmó este lunes que tiene el “derecho absoluto” de perdonarse a sí mismo, abriendo la discusión legal sobre si el mandatario tiene o no la capacidad de hacerlo.

“Creo obviamente que no debería, y nadie está por encima de la ley”, dijo Ryan en una rueda de prensa en la que se le preguntó sobre si Trump podría ejercer con él mismo esta autoridad, aunque dijo no saber si es legalmente posible.

El presidente de la Cámara Baja hizo estas declaraciones después de que Trump asegurara que puede promulgar un indulto para sí mismo.

“Como han señalado numerosos académicos legales, tengo el derecho absoluto de PERDONARME a mí mismo, pero ¿Por qué debería hacerlo si no he hecho nada malo?”, reflexionó Trump en su cuenta de Twitter este lunes.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2018