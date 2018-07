Los demócratas liberales revelaron una legislación dirigida abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con la mira puesta en atraer votantes para las elecciones de mitad de periodo; sin embargo, el principal republicano en la Cámara de Representantes se burló de la medida, la cual dijo lo hace “sentirse muy bien” sobre los comicios de noviembre.

El duelo de los puntos de vista sobre el impacto potencial del proyecto de ley es el último ejemplo de cómo la inmigración se perfila como una cuestión de votos este otoño, cuando los demócratas esperan arrebatar el control de la Cámara y tal vez del Senado al Partido Republicano.

La preocupación pública por el problema no muestra señales de retroceder pronto, mientras la administración Trump lucha por reunir a más de 2,000 niños inmigrantes que separaron de sus padres cuando fueron capturados al ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

“Es la posición más loca que he visto en mi vida, y sólo están tropezando sobre sí mismos para ir demasiado lejos a la izquierda”, dijo el presidente de la Cámara, Paul Ryan, sobre proyecto de ley de los demócratas. “Están fuera de la tendencia principal de Estados Unidos, y esa es una de las razones por las que me siento muy bien sobre este otoño”.

La medida para eliminar a ICE no tiene posibilidad de ir a ninguna parte en la Cámara dirigida por el Partido Republicano. Pero para los activistas demócratas liberales, la agencia se ha convertido en un símbolo de la aplicación agresiva del presidente Donald Trump de las leyes de inmigración, y su abolición se ha transformado en un grito de campaña.

Really, @SpeakerRyan? The craziest position we've ever seen is @realDonaldTrump separating kids from their families and you not doing anything to stop it. https://t.co/kwQ6JMe3qf

— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) July 12, 2018