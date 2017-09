El líder de la Cámara de Representantes Paul Ryan dijo en una entrevista al medio AP que la deportación de los jóvenes inmigrantes que llegaron a EE.UU. en la infancia de modo irregular o ‘dreamers’, no beneficiará al país.

BREAKING: Speaker Ryan says in AP interview that deporting people brought to US illegally as children not in America’s interest.

— The Associated Press (@AP) 13 de septiembre de 2017