Carla L. Provost, quien se había desempeñado como jefa interina de la Patrulla Fronteriza desde abril de 2017, asumirá el cargo de manera permanente, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado.

Provost se convertirá en la primera mujer en dirigir la Patrulla Fronteriza en sus 94 años de historia, lo cual marca un hito importante, ya que las mujeres en la corporación apenas representan el cinco por ciento de los agentes.

“Cuando se trata de mujeres, obviamente, siempre hay más que podemos hacer. Sé que soy la primera mujer en dirigir la agencia, pero definitivamente sé que no seré la última”, dijo Provost en una entrevista con The New York Times.

Outstanding day for the men and women of the US Border Patrol. Chief Carla Provost is the 18th BP Chief and first female to the lead our nationwide agency in our history. As Sector Chief of Buffalo, NY I personally witnessed her "lead from the front" work-ethic. #Awesome #USBP pic.twitter.com/isLp5K3gVE — CBP Buffalo (@CBPBuffalo) August 9, 2018

“No hay nadie más adecuado para dirigir la Patrulla Fronteriza”, señaló el comisionado Kevin McAleenan sobre la selección de Provost. “Es mi gran honor designar a la Jefa Provost a este puesto. Tengo absoluta confianza en su experiencia, liderazgo, juicio y dedicación para dirigir la Patrulla Fronteriza, así como su compromiso inquebrantable con nuestra misión y nuestra agencia”.

Provost cuenta con una trayectoria de 23 años en la Patrulla Fronteriza, durante los cuales ha ido ascendiendo. Ingresó a la agencia en 1995 y fue designada como agente en la estación Douglas en el sector Tucson, en Arizona. Tres años después fue promovida a supervisora y en 2006 llegó a asistente del agente jefe en el Sector de Yuma, del cual se hizo cargo a partir de 2009.

“Estoy muy orgullosa de los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza. Sé de primera mano los sacrificios que hacen todos los días para proteger a este país y reconozco el excelente liderazgo que tenemos y el trabajo valiente e incansable de nuestros agentes”, declaró Provost.

I am both humble and proud to accept the position of Chief of the #BorderPatrol. I want to thank @SecNielsen and @CBP_McAleenan for their faith and confidence in me. I look forward to serving the agents who protect this nation with steadfast dedication and heart. #HonorFirst — USBPChief (@USBPChief) August 9, 2018

“Me siento honrada de aceptar esta posición y los desafíos que la acompañan”, agregó. “La Patrulla Fronteriza es una familia, y haré todo para cumplir con esta gran responsabilidad y representar a mi ‘familia’ lo mejor que pueda … Nuestra gente es nuestro recurso más importante, y apoyarlos es mi principal responsabilidad”.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Masiva redada de inmigración en empresas termina con más de 144 detenidos en Nebraska y Minnesota

Provost asume el cargo en un momento de transición para la Patrulla Fronteriza, ya que el gobierno de Donald Trump planea sumar 5,000 agentes adicionales para llevar a cabo su objetivo de atacar de manera más agresiva la inmigración.

La agencia ha sido frecuentemente criticada por sus puntos de control de inmigración hasta a 160 kilómetros de distancia de la frontera y por su papel en la llamada política “cero tolerancia”, que resultó en la separación de miles de familias inmigrantes en la frontera sur.

“Según mi experiencia, si no hay consecuencias por violar la ley, entonces la gente continuará haciéndolo”, opinó Provost sobre la separación de niños y padres indocumentados, según el Times.