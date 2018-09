Un pastor acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en Texas alcanzó un acuerdo judicial y ya no irá a prisión, informó el lunes KVUE.

El lunes, un juez aprobó un acuerdo de culpabilidad para Rubén García, que reduce su acusación de dos cargos de agresión sexual contra un menor y el de indecencia con un menor por contacto sexual a un cargo menor de seducir a un niño.

Su castigo será de 10 años de adjudicación diferida, una forma de libertad condicional, durante la cual debe evitar acercarse a niños. Él también tendrá que pagar una multa de $1,500, informó la televisora.

Judge accepts plea deal of 10 deferred adjudication for pastor Ruben Garcia. The plea deal includes Garcia pleading guilty to a lesser charge of enticing a child, no contact with children & $1500 fine. He avoids prison time after original charge of sex assault of child. @KVUE pic.twitter.com/fdfpK6ASBZ

