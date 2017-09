Pasó horas sobre su techo con sus hijos durante el huracán Harvey (VIDEO)

Hace unos días, Mayra Padilla dormía en la casa de su hermano en Sugar Hill, Georgia, junto a sus hijos. Sus sobrinos estaban durmiendo en el sótano de la vivienda cuando de repente comenzó a llover.

“Del susto que me dio, bajé. Abrimos la ventana porque dije: ‘si va a entrar el agua voy a escuchar y nos vamos a ir’”, recordó la mexicana.

En Georgia no había tormenta esa noche, pero un simple aguacero hizo que la madre reviviera la noche de horror que enfrento cuando el huracán Harvey inundó en pocas horas su hogar en Houston, y junto a su hermana, su cuñado, sus dos hijos y sus ocho sobrinos lucharon por salvar sus vidas en medio de una pesadilla que parecía no acabar.

“Eran como las 10 de la noche cuando empezó la lluvia, a las 10:30 el agua se iba metiendo. Fue tan rápido que no hubo ni tiempo para tener miedo”, manifestó Padilla, de 27 años.

Padilla, que dijo que las autoridades nunca alertaron a su familia de una posible inundación, consideró montarse en su camioneta y escapar. Pero cuando vio que el agua ya cubría todas las llantas de su auto y por temor a no poder manejar en las calles inundadas y a que su familia pudiera ahogarse en el camino, tuvo que considerar otro plan de supervivencia.

Pasadas las 11 de la noche, Mayra y su familia decidieron que la única manera de salvarse era subirse al techo de la casa. Desde allí vieron como su vecindario se volvía un río que seguía creciendo. Media hora después, la camioneta de la madre ya estaba cubierta completamente por el agua.

De vez en cuando se ilusionaban cuando escuchaban un automóvil intentando abrirse paso por el agua o cuando algún resplandor en medio de la oscuridad les daba la esperanza de que su rescate estaba cerca, pero no sabían que su pesadilla apenas comenzaba.

Mayra dice que un hombre le dijo que regresaría a rescatarlos, lo que los alivió por un momento. Sin embargo, tanto ella como su hermana Betsy se pusieron a pensar que aquella persona solo tenía cuatro asientos, lo que las obligaría a decidir si enviaban a algunos niños y a otros no.

“Es la peor cosa que puedes pensar porque estás escogiendo quién se va a ir y quién se va a quedar. Y me dice mi hermana: ‘pues tú tienes el bebé, tú vete. Y yo dije, ‘no me puedo ir, yo no los voy a dejar’. Me dijo: ‘tienes el bebé Mayra, vete y llévate la más chiquita de cuatro años. Yo te cuido tu niña´”, recordó la madre de Andrew, de 6 meses, y Mackenzie de 8, entre lágrimas.

Mientras tanto, en medio de la lluvia, con la ropa y las cobijas empapadas, los niños se dormían por pocos minutos para volver a despertar a la pesadilla.

En la desesperación, la sobrina de Mayra pidió ayuda por Twitter. Ese tuit fue compartido más de 10,000 veces.

“Eran como las 4 de la mañana cuando empezó la lluvia bien fuerte y nos dio miedo porque todos se levantaron y pensé, ‘ahora nos vamos a ir de cabeza todos, nos vamos a caer al agua’”, recordó Padilla.

La familia permaneció en el techo hasta las siete de la mañana cuando algunos de los adultos bajaron luego de que la lluvia mermara por un momento. Mayra entró a la casa para ver si podía recoger algo antes de buscar albergue.

“La mesa, los sillones, las cosas de la cocina afuera, todo bien feo y dije, ‘vámonos, no vamos a poder agarrar nada’”, recordó.

Caminando con los niños en alto recorrieron varias cuadras junto a otras personas. En una embarcación improvisada echaron a los más pequeños, a otros los subieron en una cama inflable. De camino, un hombre los invitó a montarse en su camioneta y los llevó a una escuela repleta de damnificados.

“Cuando llegamos nos dieron ropa seca. Nos dijeron, ‘vayan a comer’, pero para ese tiempo ya habíamos pasado 13 horas en el techo, nadie quería comer, todos querían dormir”.

Dias después cuando pudieron regresar a la casa se toparon con la realidad de la devastación y que lo que resta por delante es un largo camino.

Su hermano mayor, residente en Sugar Hill, Georgia y quien es piloto, estaba ayudando en los esfuerzos de rescate, y al ir a verla le dijo que los niños no se podían quedar en las condiciones que estaba la casa y que además de perder su mobiliario y enseres, tendrá que ser reconstruida.

Por ello, Padilla, con sus dos hijos y sobrinos más pequeños, viajó a Georgia mientras se organiza para volver a comenzar, luego de que el huracán en pocas horas se llevara lo que le costó años construir.

Sin embargo, lo único que tiene Mayra en su corazón es agradecimiento.

“Ahora me siento como la persona más feliz. Nos pasó, perdimos lo que perdimos, pero estamos juntos, tenemos los niños, todavía estamos respirando. Ni te puedo decir qué tan feliz me siento de que todavía tenemos lo que tenemos. No tenemos mucho, pero estoy tan feliz de que todavía tenemos la vida de los niños, especialmente los niños. Todo lo demás, eso se puede comprar otra vez. La vida de nosotros no”, manifestó.

La joven madre agradece a mucha gente que en estos días le ha regalado ropa y alimentos para ella, sus hijos y sobrinos, e hizo un pedido a la comunidad.

“A mí que no me ayuden ya, nosotros tenemos comida, ropa y un techo. Nosotros no necesitamos nada, es la otra gente la que necesita”, añadió.

Hoy, Mayra ve la vida con nuevos ojos y ya no da por sentado ni un plato de frijoles, ni la ropa, el techo o una ducha caliente.