La policía del condado de Hernando, en la costa oeste de Florida, interceptó un cargamento de 5.500 sobres plásticos con heroína que llevaban dibujados los rostros del presidente Donald Trump y de Joaquín “el Chapo” Guzmán, uno de los capos más poderosos de México, quien está preso en EE.UU.

El operativo del decomiso se produjo tras una investigación de las autoridades sobre la venta de heroína en el citado condado que duró entre seis y ocho meses, recogió hoy el canal local WFLA.

@HernandoSheriff says this is the largest heroin bust in county history. This packet has @realDonaldTrump face on it @BN9 pic.twitter.com/EN7qT3XeK3

— Leah Masuda BN9 (@LeahMasuda) February 3, 2017