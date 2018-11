Papi’s Cuban Grill lleva 15 años deleitando a los paladares de Georgia con sus delicias cubanas

La historia de Papi’s Cuban Grill, uno de los restaurantes cubanos consentidos de Georgia, se remonta a noviembre de 2002 cuando Reynaldo ‘Rey’ Regalado decidió rentar un pequeño local en Midtown, Atlanta para abrir su modesto Papi’s East Cuban y servir auténticos platillos de su nativa región de Santiago de Cuba.

Desde la primavera de 2003, fecha oficial de la apertura de su restaurante, Regalado no ha descansado para cumplir su gran sueño. Gracias a la calidad de su cocina, su perseverancia y sociedad con familiares y amigos, el restaurantero cubano ha logrado que Papi’s Cuban Grill se haya extendido.

Actualmente cuenta con seis localidades en Atlanta, Lawrenceville, Decatur, Stockbridge y Kennesaw, y en las que trabajan 138 empleados.

“El primer año fue muy difícil, mi hermana estuvo trabajando conmigo, prácticamente lo abrí con amigos y familiares. Aparte de haber trabajado mucho, me considero una persona de suerte porque siempre se me han acercado personas que en vez de hacerme daño me han ayudado a crecer”, dijo Regalado.

“Un día se me acercó un señor cubano, tremendo cocinero, y me dio ideas de cómo hacer el congrí, cómo hacer las masitas de puerco. Entonces a los conocimientos que ya tenía le agregué esas cositas y se fue creando el producto que tenemos ahora, que es bueno y que nos ha hecho triunfar”, agregó.

“La clave del éxito está en ser honesto, ser una persona que no hagas daño, ser una persona de bien que ayuda a los demás, ser una persona que no mire a quien le va a hacer un favor. Si haces eso Dios te va ayudar a que en tu vida se te acerque lo bueno y que te salgan las cosas bien”, Rey Regalado, propietario de Papi’s Cuban Grill.

Entre otras de las personas que Regalado se ha encontrado en su camino y que han sido claves para el éxito de su concepto gastronómico, figuran un par de médicos cubanos que tras probar las delicias de su compatriota le propusieron formar una alianza para hacer crecer su negocio.

“Un día el doctor Félix Peláez, que había ido al restaurante dos o tres veces con su esposa y les gustó la comida, vino con otro doctor cubano llamado Vicente Galán. Me preguntaron que si estaba interesado en ampliar el negocio. Estaba interesado, pero dinero no tenía. Eso fue en el segundo año. Me dijeron ‘no te preocupes vamos hacer un negocio conjunto y a echar pa’lante’. Y ahí empezamos”, recordó Regalado.

El suculento recetario de Papi’s Cuban Grill

Al hablar de los platillos más representativos y populares de Papi’s Cuban Grill, su fundador y presidente ejecutivo subraya que son el Lechón asado con arroz congrí (moros y cristianos) y yuca; y la Ropa vieja con arroz, frijoles negros y plátanos maduros.

En el amplio menú de Papi’s Cuban Grill, donde sobresalen los platos originales de la población santiaguera (pollo vaca frita, masitas de puerco, lechón asado, tostones supremos y el sándwich cubano rey), también incluye otros del resto de la isla como arroz con pollo, croquetas de jamón, yuca frita y empanadas.

También incluye un par de recetas muy populares de El Caribe.

Regalado cuenta que el nombre de Papi’s Cuban Grill es dedicado a su padre, quien falleció en 2002 y no pudo reunirse con su hijo para compartir su nueva vida. Sin embargo, la receta del lechón asado que su padre le enseñó ha sido la fundación para su éxito.

“De esa manera le rendí honor a mi padre, mi familia y a Cuba. La clave del éxito es ser honesto y no hacer daño, tratar de ser una persona de bien y ayudar a los demás. Si haces eso, Dios te va ayudar a que en tu vida se te acerque lo bueno y que te salgan las cosas bien”, acotó el empresario.

Papi’s Cuban Grill le dedica un espacio en sus paredes, adornadas con pinturas y fotografías de paisajes y gente de Cuba, a las imágenes del recuerdo que han captado de las celebridades que lo han visitado. Ahí se puede observar a actrices como Michelle Rodríguez y Brooke Shields, actores como William Levi y Amaury Nolasco, deportistas como Albert Pujols y cantantes como Usher.

Gran aniversario de Rey Regalado en noviembre

El 18 de noviembre, Regalado, de 58 años, cumplió 17 de haberse escapado de Santiago de Cuba hacia la base naval de Guantánamo para buscar una mejor vida en Estados Unidos. Lo que motivó al restaurantero a tomar esa decisión fue que él firmemente creía que Cuba, tras 36 años de revolución y tras la la caída de Union Sovietica en los ochenta, no iba por el camino correcto.

“Un 18 de noviembre me escapé de Santiago de Cuba, que es la parte de la isla donde yo vivo y hace frontera con la base naval de Guantánamo, muchos cubanos utilizan ese medio para escapar de la isla. En el caso mío, mi amigo Miguel Vaz y yo decidimos escaparnos, pero escaparnos nadando. Empezamos un proceso de entrenamiento, corriendo en una pista, montando en bicicleta de la ciudad a la playa, nadando en la playa y lo estuvimos haciendo por seis meses”, explicó Regalado, quien agregó que afortunadamente Dios le puso en el camino a otros compatriotas que les ofrecieron la alternativa de hacer el escape en barco con ellos y evitar la furia del mar a brazo cruzado.

Despues de llegar a la base naval, Regalado cuenta que él, su amigo y otras 27 personas estuvieron en un albergue. Ahí estuvieron casi un mes. El 17 de diciembre fueron trasladados a Miami. Un mes después llegó a la casa de una tía en Marietta. Empezó a trabajar repartiendo donuts de Dunkin’ Donuts por todo Atlanta. Luego trabajó una década en su propia compañía de pintura. Y desde hace tres lustros ha conquistado, junto con la ayuda incondicional de su esposa Teresa, quien es la chef ejecutiva y supervisora de todos sus restaurantes, a los paladares del estado con la sabrosa gastronomía cubana.

Papi’s Cuban Grill presentará sus delicias en la serie fílmica ¡CineMás!

Continuando con el tema de Cuba y su gastronomía, la Atlanta Film Society inaugura el 19 de noviembre la cuarta cuarta edición de su serie fílmica ¡CineMás! con la proyección de Cuban Food Stories. Los organizadores de la muestra cinematográfica decidieron en esta ocasión invitar a tres restaurantes para brindar algunas de sus delicias al público durante las funciones, incluyendo a Papi’s Cuban Grill.

“Nosotros vamos a tener ahí ‘Cubanitos’, que son pequeños sándwiches cubanos, va a haber frijoles negros, arroz blanco, empanadas, cosas así que son típicas de nosotros para dárselos a probar a la gente que asista a ver la película”, comentó Regalado.

Cuban Food Stories es un aclamado documental de Asori Soto, quien tras 10 años de vivir en Estados Unidos regresó a Cuba para rescatar y documentar los platillos más representativos de todas las regiones de la isla.

Y aunque Regalado no estará presente en la inauguración de la serie fílmica ya que en esa misma fecha estará en Cuba visitando a su familia y celebrando el día que hace 17 años con la ayuda de amigos escapó en un pequeño barco pesquero para buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. ¡Y vaya que lo consiguió!

Con este artículo, MundoHispánico ofrece un nuevo espacio dedicado a resaltar la vasta propuesta gastrónomica de América Latina y España en Georgia. Si usted tiene un restaurante y desea que se incluya en esta sección, envié su información a los emails: [email protected] y [email protected]

¡CineMás! presenta Cuban Food Stories

Cuando: 19 de noviembre, 7:30 p.m.

Costo: $13 y $20 (VIP, que incluye las delicias de Papi’s Cuban Grill)

Donde: Plaza Theatre, 1049 Ponce De Leon Ave., Atlanta.

Info: 470.225.6503 y www.atlantafilmsociety.org/cinemas