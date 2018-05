PT: É belo rezar pelos outros. Muitas vezes, quando não temos necessidades urgentes não rezamos…Devemos rezar, unidos à Igreja, pelos outros: “Senhor, peço por quem se encontra na necessidade, por quem não tem fé…”. Não esqueçam: a oração da Igreja está sempre em ato, devemos rezar por todo o povo de Deus e por quem necessita de oração. ES: Es bello rezar por los demás. Cuántas veces, como no tenemos necesidades urgentes, no rezamos… ¡No! Debemos orar por los demás, unidos a la Iglesia: “Señor, te pido por quienes pasan necesidades, por quienes no tienen fe, por estos otros…” No se olviden: la oración de la Iglesia no cesa nunca. Nosotros hemos de entrar en esa oración y rezar por todo el pueblo de Dios y por quienes necesitan oraciones. FR: C'est une bonne chose de prier pour les autres. Combien de fois n'avons-nous aucun besoin urgent et nous ne prions pas… Nous devons prier, unis à l'Église, pour les autres: "Seigneur, je te demande pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui n'ont pas la foi…". N'oubliez pas: la prière de l'Église est toujours en œuvre. Mais nous devons entrer dans cette prière et prier pour tout le peuple de Dieu et pour ceux qui ont besoin de prières. DE: Es ist eine schöne Sache, für andere zu beten. Wie oft passiert es, dass wir keine dringlichen Anliegen haben, und deshalb auch nicht beten… Aber wir müssen beten, für die anderen, und mit der Kirche vereint: „Herr, ich bete für jene, die in Not sind; für alle, die keinen Glauben haben …“. Eines dürft ihr nie vergessen: das Gebet der Kirche ist ein immerwährendes Gebet. Wir müssen in dieses Gebet eintreten und für das gesamte Gottesvolk beten, und für jene, die unseres Gebetes bedürfen. #GeneralAudience, #oración, #oração, #preghiera, #Gebet, #prière

