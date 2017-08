Pandilleros irrumpen en hospital y matan a siete personas

Casi daban las ocho de la mañana del miércoles cuando una ráfaga de disparos irrumpió en la rutina del Hospital Roosevelt, en la capital guatemalteca, y acabó con la vida de siete personas y dejó heridas a otras 12, tres de ellas de gravedad.

Las autoridades confirmaron la información durante la mañana y directivos del hospital dijeron que hombres armados entraron a la zona de urgencias y comenzaron a disparar indiscriminadamente mientras pacientes y familiares corrían e intentaban protegerse.

En ese momento nadie entendía que se trataba de un presunto grupo de sicarios armados con ametralladoras y fusiles de asalto que, de acuerdo a las autoridades, llegaron a bordo de varios vehículos para liberar a Anderson Daniel Cabrera, un peligroso pandillero de 29 años que ha sido acusado de diversos asesinatos y que según la policía es el líder de una célula de la Mara Salvatrucha.

En conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales precisó por la tarde que lo sucedido es indignante. “Está el ofrecimiento de dar el con el paradero de los responsables”, dijo Morales y agregó que “la ley no lo contempla pero son actos de terrorismo”.

Horas antes, el subdirector del hospital, Marco Antonio Barrientos, dijo ante periodistas que entre los heridos de gravedad había un menor de edad.

“Se escucharon muchos disparos. Estaba en la emergencia cuando sentí una bala perdida que me entró en mi pie, vi a un señor que otra bala le cayó en la cara, fue terrible, todos corrían a cubrirse”, dijo a The Associated Press Astrid Villatoro, una mujer de 46 años que resultó herida y llegó al hospital para hacer turno porque necesitaba una radiografía para su hijo.

A su vez, Juan Luis Meléndez, un joven médico internista del hospital, explicó que mientras se escuchaban los disparos sus compañeros y él corrieron a refugiarse lejos de ventanas, cuyos vidrios se quebraban por las balas perdidas.

“Pusimos muebles y lockers en las puertas de los cuartos donde estábamos; fue un momento de pánico”, recordó Meléndez.

Los atacantes dispararon hacia todos lados y en un radio de 60 metros quedaron casquillos y cuerpos. El incidente duró unos 20 minutos y la fiscalía acordonó la escena.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, informó que cinco de los presuntos atacantes fueron detenidos en las inmediaciones del hospital, uno de los dos más importantes de la capital, y el cual comenzó a ser evacuado mientras la policía registraba cuarto por cuarto en busca de algún otro posible atacante.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala señaló en un comunicado que presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron los responsables del ataque y que intentaban liberar a Cabrera.

Detenido desde diciembre de 2013 por cargos de asesinato y asociación ilícita, Cabrera había sido llevado al hospital desde la prisión en la que estaba recluido por órdenes de un juez. Tres guardias lo custodiaban al momento del ataque, de los cuales dos murieron y uno más resultó herido, señaló en un comunicado la Dirección del Sistema Penitenciario.

Barrientos, el subdirector del hospital, dijo que a Cabrera le iban a realizar estudios de laboratorio.

El presidente aseguró ante la prensa que se enviaran agentes policiales y ejército a los hospitales para resguardar la seguridad, pero más tarde, en redes sociales, algunas personas mostraron su descontento e incluso hubo mensajes que pedían reactivar la pena de muerte.

Al final del día, Cabrera Cifuentes seguía desaparecido y las autoridades aún no tienen claro si fue rescatado o si escapó entre el caos que se generó.