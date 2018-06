Padres y madres inmigrantes separados de sus hijos comparten sus desgarradoras historias

Vinieron de Honduras, Guatemala y El Salvador, con niños a cuestas. Eran inmigrantes que huían de la violencia. Otros simplemente buscaban una vida mejor.

No sabían que serían separados de sus hijos después de cruzar la frontera de México con Estados Unidos debido a una política de tolerancia cero que exigía enjuiciar a todos los adultos que ingresaban ilegalmente al país.

Cinco padres de un grupo de más de 30 que fueron liberados recientemente de la custodia federal, a la espera del resultado de sus casos de inmigración y asilo, compartieron sus historias durante una conferencia de prensa en El Paso. Han encontrado refugio temporal con una organización de caridad de Texas, con sus ubicaciones rastreadas por monitores de tobillo.

Algunos no tienen idea de dónde están sus hijos. Otros lo saben, pero no pueden decir con certeza cuándo podrían volver a verlos. Sus hijos tienen edades entre los 4 y los 17 años. Los cinco inmigrantes hablaron con la condición de que sus apellidos no se usen por temor a la deportación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

IRIS

Detenida el 15 de junio, ella y su hijo de 6 años se aferraron el uno al otro después de enterarse de que serían separados y que la estaban enviando a la cárcel.

La madre soltera de 40 años, de Honduras, pidió que fueran deportados juntos de inmediato. Le dijeron que era demasiado tarde. Ella soltó y persuadió a su hijo de hacer lo mismo después que los funcionarios dijeran que estarían separados, de una forma u otra.

Iris supo que su hijo está en algún lugar de Arizona luego que un trabajador social contactó a un pariente. Es probable que la mayoría de los 32 padres que salieron recientemente dejen El Paso a medida que obtienen más información y buscan a sus hijos.

“Me voy a dormir por la noche, y lo primero que hago es soñar con mi hijo”, dijo Iris.

MIRIAM

Su hijo de 4 años estaba dormido mientras los agentes de inmigración insistían en separarlos antes del amanecer. “Si lo hubiera sabido, nunca habría venido” a Estados Unidos, dijo.

La madre guatemalteca señaló que, cuando fue arrestada, se le hizo creer que su hijo sería devuelto a ella, dondequiera que estuviese detenida. Describió al niño como pequeño y tímido.

Lo localizó en un centro de detención en Nueva York. Cuando le pidió a una trabajadora social hablar con él, le dijeron que el niño estaba enojado y no quería hablar. “Cree que lo abandonaste”, le dijeron.

No está claro cuándo podrían reunirse mientras busca asilo en Estados Unidos.

CHRISTIAN

Después de viajar 17 días desde Honduras para llegar a la frontera con Estados Unidos, fue arrestado por cruzar ilegalmente. “Dijeron que había violado las leyes de Estados Unidos”, dijo el jornalero de 23 años. “Dije, sí, acepto eso, pero, ¿podrían llevarme con mi hija?”.

Se quebró al contar que su hija de 5 años tenía más miedo por él, sabiendo que iría a la cárcel. Christian habló con su hija hace una semana, cuando un funcionario de la oficina del alguacil local intervino para encontrarla en un centro de detención en Chicago.

MELVIN

El inmigrante hondureño y su hijo de 17 años fueron expulsados de un puerto de entrada en El Paso mientras buscaban asilo.

Los dos optaron por la desesperación de cruzar ilegalmente, vagando por una alcantarilla de concreto seca a lo largo de la frontera a medida que se acercaba la noche. Temían los rumores de que las pandillas se llevaban y retenían a inmigrantes en Ciudad Juárez, México.

Fueron arrestados por las autoridades estadounidenses y separados poco después, intercambiando un simple adiós. Melvin dijo que no sabe dónde está detenido su hijo.

MARIO

El padre hondureño de 32 años habló sobre el dolor de ser separado de su única hija, de 10 años, cuando su cumpleaños llegaba y sin saber dónde estaba detenida.

Fue detenido el 25 de mayo en una valla que marca la frontera entre Estados Unidos y México. Dijo que las autoridades le proporcionaron un número de teléfono para buscar información sobre el paradero de su hija, pero no recibió respuesta.

“Desde que se llevaron a mi hija, no escuché nada”, comentó, y señaló que un abogado lo estaba ayudando.