Padres inmigrantes, felices pero traumatizados tras reunirse con sus hijos luego de permanecer separados

Los padres inmigrantes que se deleitaron con felices reencuentros con sus hijos e hijas hablaron sobre el impacto traumático de estar separados de ellos durante meses, luego de ser detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.

La administración del presidente Donald Trump ha batallado para reunir a las familias esta semana y cumplir con el primero de dos plazos establecidos por una jueza federal en San Diego, que ordenó que miles de niños sean devueltos a sus padres inmigrantes.

Decenas de niños separados de sus familias fueron enviados a albergues contratados por el gobierno o centros de cuidado a cientos de kilómetros de distancia de donde fueron detenidos sus padres.

Un hondureño, identificado solo por su primer nombre, Roger, estaba feliz de estar de vuelta con su hijo de 4 años, quien se sentó en su regazo y jugó con los micrófonos mientras hablaba con los periodistas. El padre dijo que todavía estaba sacudido por la dura prueba que tuvo que pasar solo para hablar con su hijo mientras estuvo bajo custodia del gobierno. Los dos fueron separados en febrero.

Describió sentir un dolor en el corazón y que no podía respirar después que se llevaron a su hijo. El padre levantó la muñeca y dijo a los periodistas que tras separarse, amenazó con usar una navaja de afeitar si no podía hablar con su hijo.

Roger habló en Annunciation House, un albergue con sede en El Paso, Texas, junto con otro padre recientemente reunido con su hijo.

“Estaba completamente traumatizado”, dijo el padre. Luego agregó: “Cada vez que hablo con él, él comienza a llorar. ¿Dónde están los derechos de los niños? Pensé que se suponía que los niños debían ser una prioridad aquí en Estados Unidos”.

El padre dijo que planeaba vivir con parientes en Estados Unidos mientras se procesa su caso de asilo, lo que podría llevar años. No quedó claro de inmediato cuántos niños permanecen en los centros de detención.

A fines del mes pasado, la jueza federal de distrito, Dana Sabraw, de San Diego, estableció un plazo de 14 días para reunir a los niños menores de 5 años con sus padres y un plazo de 30 días para los niños mayores.

Pidió al gobierno que regresara a la corte el viernes para dar una actualización sobre cuántas familias se habían reunido.

Sabraw indicó que se autorizaría más tiempo solo en casos específicos en los que el gobierno mostrara buenas razones para una demora.