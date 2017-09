Padres colocan ofrenda a sus hijos fallecidos por el terremoto en el colegio ‘Rébsamen’, en la escultura ‘De la Familia’

Tras el desencanto que significó el supuesto rescate de “Frida Sofía”, que terminó por ser una noticia falsa, mucha gente desvió su atención de lo que ocurre en el colegio “Enrique Rébsamen”; sin embargo, no todo el drama en torno a esa escuela al sur de la capital mexicana es ficticio.

Muchos padres de familia perdieron a sus hijos, entre ellos, el señor Gustavo López Zarza, un médico que vivió el inconmensurable dolor de recibir el cuerpo de su hijo sin vida a las pocas horas del terremoto de 7.1 grados que estremeció al país el pasado martes.

“Yo estaba llegando al (hospital) Ángeles Lindavista (al norte de la ciudad), que es donde trabajo. Ahí sentí el temblor. Le mandé mensaje a mi esposa, me dijo que ella estaba bien, pero que parte de la escuela se había caído. Regresé lo más rápido que pude y como pude. Llegué, me subí a los escombros. Por la parte de arriba no pudimos hacer nada. Después me fui a la parte de atrás, empezaron a sacar a los niños… y fue cuando sacaron a mi hijo”, relata Don Gustavo con un nudo en la garganta.

“Yo me metí porque soy médico para tratar de ayudar en algo… y yo lo identifiqué”, comparte con profundo pesar el doctor López Zarza sobre su hijo, quien llevaba el mismo nombre y era estudiante de segundo grado de primaria del “Enrique Rébsamen”.

Don Gustavo platica que en su camino a la escena del derrumbe encontró algunos retenes, pero fue trasladado en una motocicleta para llegar lo más rápido posible. En su opinión, la ayuda de los diversos cuerpos de auxilio fue pronta y expedita.

“Estaba la Secretaría de Marina, el Ejército y la policía. Después comenzaron a llegar las ambulancias. Siento que reaccionaron rápido”, comenta el doliente padre de familia, aunque también reconoce que ninguna autoridad gubernamental se le ha acercado desde entonces para ofrecerle cualquier tipo de apoyo.

Sobre el estado en que se encontraba el edificio del colegio y los accesos a las salidas de emergencia, Don Gustavo sostiene que no tenía daños previo al sismo y que eran las correctas. “Creo que estaba bien señalizado, había dos salidas y dos escaleras”, asegura.

A escasos 700 metros de donde continúan las labores de remoción de escombros en el “Enrique Rébsamen”, en el cruce de las avenidas Prolongación de División del Norte y Acoxpa, en la colonia Prados Coapa, se encuentra la escultura “De la Familia”. Y el doctor López Zarza, acompañado de su esposa y su hija, no podía encontrar un lugar más simbólico para colocar una ofrenda floral a la memoria del pequeño Gustavo.

“Es parte de dolor que tenemos. Quisimos traer una ofrenda para los niños, en realidad queremos sacar lo que tenemos, y esa es la forma que encontramos… Es una forma de… de decirle a nuestros hijos que los amamos”, concluye con palabras entrecortadas.