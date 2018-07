El padre Alejandro Solalinde Guerra declinó la invitación del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para ser el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informaron medios locales.

Solalinde, reconocido a nivel internacional por su labor humanitaria en favor de los inmigrantes, explicó que quiere “ser libre” y prefiere limitarse a ser sólo un “acompañante moral” de la nueva presidencia.

“Yo quiero ser libre, soy un sacerdote de a pie, soy un misionero de a pie. Me imaginaba yo, me veía como funcionario, y no me veía. Yo no puedo ser funcionario”, declaró el sacerdote en una conferencia de prensa.

"Yo quiero ser libre", dijo @padresolalinde al informar su decisión de declinar la invitación de Andrés Manuel @lopezobrador_ para presidir la @CNDH | Imagen: @rasgadorusvel pic.twitter.com/zONWzx3IcE — Quadratín Oaxaca (@Quadratinoaxaca) July 11, 2018

El fundador del albergue Hermanos en el Camino, que atiende las necesidades de los inmigrantes centroamericanos en su camino hacia a Estados Unidos en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dijo que López Obrador le había reiterado su ofrecimiento apenas el pasado 3 de julio, durante la primera reunión del eventual gabinete del tabasqueño.

“En esa reunión nos dijo que él había pensado en proponerme para la presidencia de la CNDH y dijo que si había algún impedimento que lo revisara, pero me dejó las puertas abiertas y adelantó que si yo no podía, me dejaba en libertad para proponer a otra persona. Yo no tengo ningún impedimento porque la CNDH es un organismo autónomo con respecto al gobierno. No hay ninguna objeción, no se rompe el Estado de Derecho”, señaló Solalinde.

Una vez conocida su decisión, el párroco aprovechó la libertad conferida por el próximo presidente de México y propuso a Elizabeth Lara Rodríguez, coordinadora de la oficina de la CNDH en Oaxaca, para el puesto.

Luego de declinar a la postulacion para ser el presidente de la @CNDH, el padre Alejandro Solalinde anuncio que propondra a Elizabeth Lara Rodriguez para que encabeze el organismo de derechos humanos. pic.twitter.com/PuWQWW0902 — Ruben Figueroa (@RubenFigueroaDH) July 11, 2018

“La licenciada Elizabeth (Lara Rodríguez), quien es una persona íntegra … que tiene vocación de servicio, que ha batallado con nosotros. Para ella no ha habido horarios, no le interesa el dinero. Por eso me honra presentárselas y decirles que Andrés Manuel (López Obrador) se sentirá muy honrado. Esta mañana le notifiqué a él, al presidente electo”, dijo clérigo oriundo de Texcoco, Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: México, Centroamérica y Estados Unidos acuerdan acciones para detener y desmotivar la migración ilegal

La CNDH en México es dirigida en la actualidad por Luis Raúl González Pérez, quien fue electo por el Senado en noviembre de 2014 para un periodo de cinco años que concluye en 2019.

“En el ámbito de los derechos humanos se vive una grave crisis y el reto de la CNDH será el de proteger eficazmente a los defensores de las libertades y garantías fundamentales de la ciudadanía”, consideró Solalinde.

“Los crímenes quedan impunes, por eso las nuevas autoridades deben aplicar de inmediato todas las medidas cautelares para proteger la vida de los defensores de las libertades y de los periodistas”, añadió quien fuera ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos de la CNDH en 2012.