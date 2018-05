El estudiante de 17 años acusado de matar a 10 personas en un tiroteo en una escuela secundaria de Texas debería ser visto como una “víctima”, porque es posible que haya sufrido acoso recientemente, lo que le obligó a atacar, dijo su padre.

En una entrevista telefónica durante el fin de semana con Antenna TV de Grecia, Antonios Pagourtzis dijo que deseaba haber podido detener la matanza del viernes en la Secundaria Santa Fe. Su voz se quebró cuando describió cómo le dijo a la policía que lo dejara entrar a la escuela para que su hijo, Dimitrios Pagourtzis, pudiera matarlo a él en lugar de las víctimas. Dijo que sospecha que su hijo estaba bajo presión, tal vez debido al “bullying”.

“Algo debe haber sucedido ahora, esta semana pasada”, le dijo a la estación. “Alguien probablemente vino y lo lastimó, y como era un niño sólido, no sé lo que podría haber sucedido. No puedo decir lo que sucedió. Todo lo que puedo decir es lo que sospecho como padre”.

El abogado del sospechoso, Nicholas Poehl, ha dicho que está investigando si su cliente padeció alguna intimidación de “maestro a alumno” después de leer informes de que los entrenadores de fútbol (americano) maltrataron al adolescente. El distrito escolar emitió un comunicado diciendo que investigó las acusaciones y “confirmó que estos informes no eran ciertos”.

El señor Pagourtzis dijo que su hijo tomó una escopeta y una pistola de propiedad legal de su armario antes de ir a la escuela ese día. El adolescente no tenía armas propias, aseguró. “Mi hijo, para mí, no es un criminal, es una víctima”, declaró. “El niño no tenía pistolas, yo tenía armas de fuego”.

Dimitrios Pagourtzis está detenido en la cárcel del condado Galveston por cargos de homicidio capital. Las autoridades dicen que ocho estudiantes y dos maestros murieron en el ataque y otros 13 resultaron heridos.

Antonios Pagourtzis indicó que su hijo nunca mostró signos de que fuera capaz de tal violencia, al explicar que no peleaba con los demás, que no bebía alcohol y que parecía disfrutar de actividades saludables como hacer ejercicio.

“Apretó el gatillo, pero no es esta persona”, señaló. “Es como lo que vemos en las películas cuando alguien se mete en su cuerpo y hace cosas que no se hacen. No es posible que en un día el niño haya cambiado tanto”.

Agregó que después de que el adolescente fue puesto bajo custodia, a él y su esposa se les permitió visitarlo durante 15 a 20 minutos.

“Vi al niño. No vi a un niño que sea un asesino. Un niño puro, un niño que se avergonzó de mirarme a la cara”, dijo su padre. “Estaba pensando en sus hermanas, en cómo sus hermanas podrán desplazarse. Dijo que me ama, le dijo a su madre que la ama y que tratará de ser fuerte para ayudarnos a sobrellevarlo”.

El señor Pagourtzis añadió que su hijo le había dicho que había actuado por su cuenta, y había salvado “a los niños que eran buenos para que pudieran contar su historia”.