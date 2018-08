Padre de Melania tiene récord en Yugoslavia, según datos de policía secreta

Viktor Knavs, el padre de la primera dama Melania Trump, habría estado relacionado en su país de origen con la compra de bienes sin permisos adecuados, evasión de impuestos y hasta contrabando, según una investigación publicada por el The Daily Beast.

El político y escritor Igor Omerza habría encontrado el nombre de Knavas en una base de datos en línea con la policía secreta de Yugoslavia, llamada “UDBA Net”, informó The Daily Beast.

El descubrimiento de Omerza habría ocurrido antes de que el país se separara en la década de 1990, que es cuando Eslovenia, país de la familia de Melania, ganó su independencia.

Knavs aparecía en la lista de personas acusadas de crímenes con el mismo cumpleaños, padres y pueblo natal que el padre de Melania, el mismo que acaba de convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado.

“La persona está enlistada en el registro de antecedentes penales” y citó los artículos 226 y 235 del código penal yugoslavo. No había un cargo, una investigación o una condena, de una manera u otra, reportó The Daiy Beast.

Según una copia del código de 1970, que estaba vigente en ese momento, el artículo 226 suponía la adquisición, venta o producción de bienes sin el permiso explícito de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Las penas, en aquel entonces para ese crimen eran de hasta ocho años en prisión.

Mientras que el artículo 235 incluía la evasión de impuestos, con una pena máxima de 10 años en la cárcel dependiendo de las cantidades de dinero involucradas.

Pero debido a que no hay otros detalles, y debido a que estas acusaciones fueron hechas hace más de 40 años bajo un estado policial represivo, no está claro qué tan serias fueron realmente.

David Leopold, un abogado de inmigración que anteriormente dirigía la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo a The Daily Beast que una condena por fraude fiscal, si existe contra Knavs, podría haber impedido que Knavs obtuviera una tarjeta verde, y ahora podría ser motivo para revocar su ciudadanía.

Abogados del padre de Melania reconocen que fue investigado

En Eslovenia, los abogados de Knavs han dicho que, a pesar del historial secreto de la policía, nunca fue condenado, acusado o incluso investigado por evasión de impuestos, pero según los informes, reconocen que fue investigado por contrabando, informó el The Daily Beast.

Leopold dijo que para que el récord de Knavs ponga en peligro su ciudadanía estadounidense, tendría que haber evidencia de que cometió un crimen “de bajeza moral”, y los delitos impositivos a veces encajan en esta categoría, reportó el The Daily Beast.

“Señor. La solicitud de Knavs para la ciudadanía de los Estados Unidos fue debidamente ejecutada y adjudicada, de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Su proceso de naturalización no fue diferente a cualquier otra persona que busca la ciudadanía en este país”, dijo el abogado de inmigración de Knavs, Michael Wildes, a The Daily Beast.

El sitio de noticias al The Daily Beast asegura que pidió a Wildes y la oficina de la Primera Dama, Melania Knavs Trump, que explicaran las preguntas básicas:

¿Cuáles fueron los cargos específicos en Yugoslavia, si los hubo?

¿Se resolvieron? Si es así, ¿cómo?

¿Fueron reconocidos en las solicitudes de residencia permanente y ciudadanía de Knavs?

¿Si no, porque no?

Pero mientras Wildes no respondió a ninguno de los detalles y pidió una “prueba” de que Viktor Knavs en los registros de la UDBA era el mismo hombre, la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, se negó a responder preguntas sobre el padre de Melania Trump, diciendo que era política de la oficina no “comentar sobre sus padres, ya que no son parte de la administración y merecen privacidad”, reportó el The Daily Beast.

