Un padre de familia hispano fue arrestado en una parada de tráfico frente a sus hijos por conducir sin licencia en una carretera de Ohio, el pasado 11 de agosto.

El hondureño César Portillo, de 35 años de edad, regresaba hacia Nueva York junto a su familia después de visitar a unos parientes en Michigan, cuando fue detenido por un policía estatal, según contó su esposa Ingrid Domínguez.

“A mí no me llevó tal vez por mis hijos, ellos se pusieron locos, lloraban, gritaban, desesperados pidiendo que no se llevaran al papá porque no se querían quedar solos sin él”, explicó Domínguez a MundoHispánico.

Madre de Long Island NY pide oportunidad para que inmigración reabra el caso de su esposo y no sea deportado a Honduras. @MundoHispanico pic.twitter.com/5f5rQk2VcK — Sebastian Uribe (@laos_u) August 24, 2017

La hondureña de 30 años y quien reside junto a su familia en Long Island, contó que ese día el conductor designado era su hermano que sí tenía licencia, pero durante el viaje él le pidió a Portillo que manejara por un momento.

“Justo en Cleveland, Ohio, nos paró el policía y le pidió la licencia a mi esposo. A mí me pidió mis documentos, le di mi pasaporte, se fue al sistema y lo único que dijo fue que tenía que arrestar a mi esposo porque tenía una orden de deportación”, dijo la madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses.

Portillo tiene una orden de deportación por no comparecer ante un juez de inmigración en Texas, después de ser detenido en ese estado cuando ingresó sin autorización al país en el 2005.

“Somos una familia unida, cristiana, no tenemos problemas con nadie, el único delito que tenemos es no tener papeles en este país” añadió Domínguez.

Yolanda Navarrete , abogada de inmigración quien lleva el caso de Portillo, , explicó a MundoHispánico que envió una petición de emergencia para que detengan la deportación del hondureño quien no tiene historial criminal, a la espera de que un juez considere reabrir su caso y pueda tener la oportunidad de presentarse en una corte.

“Estos casos de que no se presenten en las cortes suceden muchas veces, ya sea porque las personas no fueron notificadas o simplemente porque se mueven de estado y les llega una notificación a un lugar de residencia diferente”, afirmó Navarrete.

MundoHispánico intentó hablar con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), para conocer la situación de inmigración de Portillo, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta.

Según el localizador de detenidos de la Agencia Federal, Portillo se encuentra bajo custodia de ICE, pero no aparece en qué centro de detención. De acuerdo con Domínguez, el hondureño está en una cárcel de Indiana a punto de ser deportado.

Ingrid solo pide una oportunidad para que el caso de su esposo sea reabierto por un juez y tenga la oportunidad de ir y demostrar en una corte que merece vivir en el país al lado de su familia.

