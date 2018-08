Padre de alumna asesinada en Iowa defiende a los hispanos

El asesinato de la estudiante Mollie Tibbetts de la Universidad de Iowa ha desatado críticas al sistema migratorio de Estados Unidos porque el hombre acusado de su muerte es un jornalero mexicano. Sin embargo, el padre de la víctima dijo a los dolientes que él no guarda rencor contra los hispanos.

En declaraciones ante más de 1,000 personas en una ceremonia en la escuela secundaria a la que su hija solía asistir, Rob Tibbetts no respondió directamente a los comentarios del presidente Donald Trump y de otros que mencionaron la nacionalidad del sospechoso para argumentar que es necesario efectuar cambios a las leyes de inmigración.

“Los miembros de la comunidad hispana son de Iowa. Tienen los mismos valores que la gente de Iowa”, afirmó. “En lo que a mí respecta, son habitantes de Iowa con mejor comida”.

