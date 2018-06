El encuentro entre el mexicano Oswaldo Alanís y el alemán Mats Hummels en Rusia 2018 ya no se dará gracias a la decisión tomada el sábado por el técnico nacional Juan Carlos Osorio, al dar a conocer su lista premundialista.

El Tricolor abrirá su participación mundialista el domingo 17 ante Alemania, todavía campeón del mundo, en el Estadio Luzhnikí, reportó ESPN.

Ambos futbolistas tienen un gran parecido físico y de ese hecho ha partido una comunicación entre ambos en las redes sociales que divierte a sus seguidores.

Hey @os_alanis this worked out pretty well

— Mats Hummels (@matshummels) December 1, 2017