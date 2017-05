Causó asombro en internet la circulación de un video en el que un oso de circo salta del escenario y se abalanza sobre el público durante un espectáculo en Ucrania, informó Daily Mail.

Las impresionantes imágenes del incidente ocurrido en la ciudad de Bila Teserkva fueron captadas por un espectador horrorizado al ver cómo huían adultos y niños, señala el medio.

Terrifying moment a brown circus bear LEAPS into the audience during a show in Ukraine https://t.co/2aEb53KOw0

— Daily Mail Online (@MailOnline) 30 de mayo de 2017