Dos presidentes, un mismo evento. Mientras Donald Trump acusó de “racista” a un ganador del Óscar, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó al elenco de Roma.

El presidente Donald Trump acusó este lunes al cineasta Spike Lee, quien ganó ayer el Óscar al mejor guión adaptado por su cinta “BlacKkKlansman”, de ser “racista” contra él durante el discurso que ofreció tras recibir el galardón, reseñó Efe.

“Estaría bien que Spike pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto, cuando use un tono racista contra su presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (…) que casi todos los presidentes”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario subrayó que bajo su mandato se ha aprobado una reforma de la justicia penal de Estados unidos, se han registrado “los índices más bajos de desempleo” de la historia entre la comunidad afroamericana y se ha aplicado una reforma fiscal importante.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019