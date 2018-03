Organización Trump: Mueller pide documentos, incluidos algunos relacionados con Rusia

La Organización Trump fue citada por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert S. Mueller III, para una entrega de documentos, incluidos algunos relacionados con Rusia, de acuerdo con dos personas informadas sobre el tema. Esta orden es la primera de la que se tenga conocimiento en la que Mueller exige registros directamente relacionados con los negocios del presidente Trump, reportó el New York Times.

La citación

La amplitud de la citación no está definida, ni está claro por qué Mueller la emitió, en lugar de simplemente pedir los documentos a la empresa, una organización que abarca los negocios de Trump. Mueller ordenó a la Organización Trump que entregue los registros relacionados con Rusia y otros temas que está investigando. La citación es la última indicación de que la investigación continuará por al menos varios meses más, informó el Times.

Posible inversión de dinero del extranjero en la campaña electoral

La noticia de la citación se produce cuando Mueller parece estar ampliando su investigación para examinar el papel que el dinero extranjero pudo haber jugado en el financiamiento de las actividades políticas de Trump, según el Times.

Interrogación de testigos

De acuerdo con el Times, en las últimas semanas los investigadores de Mueller han interrogado a testigos, incluido un asesor de los Emiratos Árabes Unidos, sobre el flujo de dinero de los emiratos hacia Estados Unidos.

Más de una decena de acusados

Mueller ya acusó a 13 rusos y a tres compañías de entrometerse en la campaña presidencial de 2016, y el jueves, la administración Trump los incluyó en las sanciones que aplicó a Moscú como castigo por interferencia en la campaña y “ciberataques maliciosos”, según informó el Times.

Advertencia de Trump a Mueller

Mueller podría tropezar con una línea que el presidente le advirtió que no cruzara. Aunque no está claro qué parte de la citación se relaciona con el negocio de Trump fuera de los vínculos con Rusia, el presidente había dicho en una entrevista con el The New York Times en julio que el fiscal especial estaría cruzando una línea roja si miraba las finanzas de su familia más allá de cualquier relación con Rusia. En aquel entonces, Trump se negó a decir cómo respondería si llegaba a la conclusión de que el abogado especial había cruzado esa línea, recordó el Times.