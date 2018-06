Organismo vigilante descubre falla del exdirector del FBI en investigación a Hillary Clinton

El organismo vigilante del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) encontró que el exdirector del FBI, James Comey, falló al romper con el protocolo establecido en su manejo de la investigación por los correos electrónicos de Hillary Clinton, pero informó que sus decisiones antes de las elecciones de 2016 no fueron motivadas por prejuicios políticos, según una fuente familiarizada con los hallazgos.

El informe del inspector general también critica a Comey por no haber informado adecuadamente a sus superiores del DOJ, incluida la entonces fiscal general, Loretta Lynch, sobre su manejo de la investigación, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, porque el informe aún no es público

Los hallazgos del informe se harán públicos más tarde el jueves. Representan la culminación de una revisión de 18 meses sobre una de las investigaciones más importantes del FBI en la historia reciente.

Hace tiempo que se espera que el informe critique el manejo por parte del FBI de la investigación del correo electrónico de Clinton, adentrándose en un campo minado político mientras examina cómo una agencia no partidista de aplicación de la ley se enredó en la carrera presidencial de 2016. La crítica del IG sobre las acciones de Comey fue reportada por primera vez por Bloomberg.

El presidente Donald Trump espera que el informe proporcione una nueva línea de ataque contra Comey y su adjunto, Andrew McCabe, ya que afirma que una oficina políticamente contaminada intentó socavar su campaña y, a través de la posterior investigación de Rusia, su presidencia. Trump seguramente intentará usar el informe para validar su despido de Comey el año pasado.

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see…you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2018