Una nueva orden para retirar alimentos del mercado informa que la carne de cerdo congelada de una empresa podría estar contaminada.

Johnsonville pidió retirar más de 48,000 libras de carne de cerdo congeladas para hamburguesas debido a preocupaciones por una posible contaminación, reportó Fox 8.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), la empresa Johnsonville, con sede en Sheboygan Falls, Wisconsin, está retirando del mercado más de 48,000 libras de su producto congelado de carne molida de cerdo con sabor a queso cheddar y tocino que se utiliza para la preparación de hamburguesas.

El USDA recibió al menos tres quejas de que la mencionada carne de cerdo estaba posiblemente contaminada con residuos de goma.

A supply of 24 oz. boxed packages of our Cheddar Cheese & Bacon Grillers (frozen pork patties) w/ one of 3 “Best Flavor By” dates & an EST # (below) is part of a voluntary recall. We take no chances in protecting our consumers’ health & safety. More info: https://t.co/0ghTObC91l pic.twitter.com/tFvZ1kdslD

— Johnsonville (@Johnsonville) January 18, 2019