El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden que prohíbe que la mayoría de soldados transgénero sirvan en el ejército, excepto bajo “circunstancias limitadas”.

Mantener a soldados con antecedentes o un diagnóstico de “disforia de género” _ que podrían necesitar un tratamiento médico importante _ “presenta un considerable riesgo para la efectividad y letalidad militar”, informó la Casa Blanca.

Trump sorprendió a los responsables del Pentágono en 2017 con un tuit en el que declaró que revertiría el plan de su predecesor, Barack Obama, para permitir que soldados transgénero formasen parte del ejército abiertamente. Su veto fue bloqueado por recursos judiciales y cuatro cortes federales se pronunciaron en contra. El Pentágono respondió permitiendo que quienes ya estaban en el cuerpo se quedasen y comenzó a alistar a transgénero desde el 1 de enero.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

“Esta nueva política permitirá al ejército aplicar estándares bien establecidos de salud mental y física, incluyendo los relativos al uso de medicamentos, de forma igualitaria a todos los individuos que quieran unirse y luchar por la mejor fuerza militar que el mundo ha visto”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Congresistas demócratas y grupos de derechos civiles criticaron de inmediato la nueva política. La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuiteó: “Nadie con fuerza y valor para servir en el ejército de Estados Unidos debería ser rechazado por quién es. Esta odiosa prohibición está diseñada para humillar a nuestros valientes soldados transgénero que sirven con honor y dignidad”.

No one with the strength & bravery to serve in the U.S. military should be turned away because of who they are. This hateful ban is purpose-built to humiliate our brave transgender members of the military who serve with honor & dignity. #ProtectTransTroops — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) March 24, 2018

Human Rights Campaign, la mayor organización de derechos civiles de la comunidad LGBT del país, acusó al gobierno de Trump de introducir “prejuicios antitransgénero en el ejército”.

Joshua Block, abogado de American Civil Liberties Union LGBT & HIV Project, señaló que la medida “coacciona de facto a las personas que quieren servir para elegir entre su humanidad y su país, y deja claro que los soldados transgénero no son bien recibidos”.

En febrero, Trump recibió recomendaciones del secretario de Defensa, Jim Mattis, para abordar el caso de los soldados transgénero en el ejército. Según la Casa Blanca, Mattis y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, están de acuerdo con la nueva norma.