El presidente Donald Trump y el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, “se refirieron a los puertorriqueños con términos despectivos muchas veces”, en medio de la tragedia provocada por el huracán María, reveló la exasesora de la presidencia Omarosa Manigault Newman.

Manigault Newman describió la respuesta de la administración Trump a Puerto Rico como letárgica y acusó a Kelly de bloquear sus intentos de obtener ayuda tras la devastación que dejó el fenómeno meteorológico en su libro “Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House”, reportó NBC News.

La exasesora aseguró que en una reunión Kelly culpó de la crisis que vivió la isla tras el paso de María – al dejar sin energía eléctrica, comida, agua potable y, en muchos casos, sin vivienda a los pobladores – a una infraestructura “ya arruinada”, y “sugirió que el gobierno en bancarrota (de Puerto Rico) estaba tratando de explotar el huracán para centrarse en que Estados Unidos pagara la factura de reconstruir su red eléctrica”.

Lo anterior hace referencia a que, previo a la llegada del huracán, el pasado 20 de septiembre, Puerto Rico se encontraba en una crisis económica y su compañía de electricidad había quebrado.

Si bien Manigault Newman no especificó cuáles fueron esos “términos despectivos” utilizados por Kelly y Trump, sí hizo referencia a la manera en que el mandatario lanzó rollos de papel higiénico a los puertorriqueños durante su visita tras el paso del meteorito, la cual consideró un innecesario “comportamiento arrogante frente a la tragedia humana”.

“Al igual que en Charlottesville, todo se trataba de él. ¡La gente devastada lo amaba! Fue injustamente perseguido por los medios”, ironizó Omarosa sobre el comportamiento de Trump ante los boricuas, el cual le valió numerosas críticas.

— NBC News (@NBCNews) August 15, 2018