La exasesora presidencial Omarosa Manigault Newman difundió el lunes una grabación de audio del momento en que le informa al presidente Donald Trump que ha sido despedida.

“Nadie siquiera me avisó de esto”, dice al parecer Trump según la grabación reproducida por Manigault en el programa “Today Show” de la NBC.

El día anterior, en otro programa de televisión, Manigault difundió otra grabación, del momento en que fue despedida por el jefe de gabinete John Kelly, en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.

While I know it’s “not presidential” to take on a lowlife like Omarosa, and while I would rather not be doing so, this is a modern day form of communication and I know the Fake News Media will be working overtime to make even Wacky Omarosa look legitimate as possible. Sorry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018