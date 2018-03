A la célebre marmota Phil la están ‘buscado’… ¡por decepcionar en su predicción sobre la primavera!

Un oficial de la Oficina del Alguacil en Pensilvania, en la localidad de Punxsutawney, colocó un cartel para informar que el animal está siendo solicitado por las autoridades.

Los encargados de Phil dijeron el mes pasado que el peludo roedor predijo seis semanas más de invierno después de ver su sombra. La Oficina del Alguacil del condado Monroe señaló que el plazo expiró la semana pasada, pero una tormenta en el comienzo de la primavera trajo más nieve al noreste de Estados Unidos el miércoles y jueves.

El oficial Scott Martin declaró a WBRE-TV que creó el cartel y lo colocó en el “muro de los buscados” porque está harto de la nieve en la primavera.

TIRED OF WINTER: Punxsutawney Phil 'wanted' by sheriff's office for deception. https://t.co/5f84BNEC8i pic.twitter.com/ZOTCKDQfrM

El póster dice que Phil es buscado por estafa. En el anuncio se detalla que Phil tiene “cabello castaño y gris, ojos marrones y dientes afilados”.

Where’s Punxsutawney Phil? I just want to have a little talk about this. pic.twitter.com/bdYkSvoUP9

— Justin Dahl (@TheJTrain15) March 24, 2018