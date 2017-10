Obrero de construcción asesina a su capataz y luego se suicida en Nueva York

El capataz de una obra de construcción de Nueva York fue asesinado hoy por los disparos que le hizo un trabajador que había sido despedido dos días antes, y que terminó suicidándose, informaron fuentes oficiales.

Los hechos se registraron en el sitio donde se está construyendo una torre, en el oeste de la isla de Manhattan, lugar al que acudió la policía tras ser alertada sobre varios disparos después de las 7.00 am ET.

El subjefe de la policía de la ciudad de Nueva York, Christopher McComarck, dijo que la víctima fue un hombre anglosajón de 37 años, y quien se cree perpetró el asesinato es un afroamericano de 44 no identificado.

Update regarding shooting in construction site this morning (10/5) at W. 59 St. & 12 Ave, Manhattan. Information is preliminary. pic.twitter.com/cg4fXtTmpN

