Siguiendo su tradicion de cada año, el ex presidente Barack Obama compartió el viernes los nombres de las obras que más disfrutó este año en literatura, cines y música.

Casi dos años después de que se fuera de la Casa Blanca, y como lo hizo durante su presidencia, Obama publicó lo que ha estado leyendo, mirando y escuchando en una publicación de Facebook.

El ex presidente dijo en su post de Facebook que compilar la lista “me da un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre el año a través de los libros, las películas y la música que me parecen más estimulantes, inspiradores o simplemente amados”.

“También me da la oportunidad de destacar a autores, artistas y narradores talentosos, algunos con nombres familiares y otros de los que quizás no hayas oído hablar antes”, escribió.

Obama comentó que las memorias de su esposa y ex primera dama Michelle Obama, “Convertirse”, es “obviamente mi favorita”.

9 favoritos de Barak Obama

Películas:

“Black Panther”

“Eighth Grade”

“Won’t You Be My Neighbor”

Música

“Bad Bad News” por Leon Bridges

“King For A Day” por Anderson East

“Wait by the River” por Lord Huron

Libros

American Prison por Shane Bauer

Arthur Ashe: A Life por Raymond Arsenault

Immigrant, Montana por Amitava Kumar

Obama es el “hombre más admirado” por décimo año consecutivo

El ex presidente Barack Obama, es el hombre más admirado de los estadounidenses en 2018, que recibió el 19 por ciento de las respuestas. Ha ganado el título 11 veces seguidas.

El presidente Donald Trump ocupó el segundo lugar detrás de Barack Obama, recibiendo el 13 por ciento de las respuestas. George W. Bush siguió con el 2 por ciento, y el vicepresidente Mike Pence, el papa Francisco, Elon Musk, el Dalai Lama y el ex presidente Bill Clinton también están en la lista.

