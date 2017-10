Obama da su apoyo a víctimas de la “tragedia sinsentido” en Las Vegas

El expresidente Barack Obama utilizó las redes sociales para mostrar su apoyo a las víctimas de la “tragedia sinsentido” que tuvo lugar en la noche del domingo en la ciudad de Las Vegas (Nevada), en el que por lo menos 50 personas fallecieron y más de 400 resultaron heridas.

“Michelle y yo estamos rezando por las víctimas de Las Vegas. Nuestros pensamientos están con sus familias y con cualquier otro que esté sufriendo otra tragedia sinsentido”, escribió el expresidente (2009-2017) en su cuenta personal de Twitter.

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy.

— Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2017