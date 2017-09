El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo firmó el viernes una orden ejecutiva que prohíbe que las agencias del estado o agentes estatales pregunten a personas sobre su estatus migratorio o compartan esta información con otras dependencias.

I just signed an Order forbidding state agencies from inquiring about immigration status

We will protect NY’s immigrants from intimidation

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 15, 2017