Nueva York: Al menos dos muertos luego de que helicóptero se estrellara en East River

Al menos dos personas murieron y tres más resultaron gravemente heridas luego de que un helicóptero se estrellara en East River en Nueva York.

La policía dijo que una sexta persona, el piloto, logró escapar de la aeronave y fue rescatado por un bote remolcador la noche del domingo.

El helicóptero había sido alquilado para una sesión de fotos cuando se estrelló cerca de Gracie Mansion, la residencia del alcalde.

Buzos de la policía y del Departamento de Bomberos sacaron a los cinco pasajeros que quedaron atrapados en la aeronave.

Un video subido en Twitter muestra a un helicóptero rojo que aterriza con fuerza en el agua y que posteriormente se vuelca de lado mientras sus rotores golpean el agua.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018