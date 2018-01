Nueva York abre Estatua de la Libertad

Nueva York abrió hoy la Estatua de la Libertad y la isla de Ellis, dos de las estrellas turísticas de la ciudad, que permanecieron cerradas este fin de semana debido al cierre parcial del Gobierno federal y provocaron la decepción entre los visitantes desprevenidos.

El gobernador Andrew Cuomo anunció que el estado financiará con 65,000 dólares al día la apertura de los dos espacios históricos y el salario del personal que allí trabaja durante el tiempo que dure la crisis gracias a un acuerdo con el Departamento de Interior.

Today the Statue of Liberty is open in New York.

To my fellow Democrats in Washington: Don’t cave – no wall, no way. pic.twitter.com/XJFerZCKEc

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 22, 2018