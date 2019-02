Mientras una nueva caravana de migrantes centroamericanos llegó a la frontera entre México y EE.UU., el presidente Donald Trump lanzó una seria amenaza que incluyó a su famoso muro.

“Un gran número de personas vienen a través de México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur. Hemos enviado militares adicionales”, advirtió el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019