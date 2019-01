La última caravana de migrantes hondureños que esperan llegar Estados Unidos cruzó de forma pacífica la frontera con Guatemala el martes en la noche bajo la atenta mirada de unos 200 policías y soldados guatemaltecos.

Alrededor de 500 personas, entre las que había docenas de niños, formaron filas para mostrar su documentación a una primera línea de personal de seguridad desarmado en el cruce de Agua Caliente. La policía antimotines formó un segundo cordón de para contener cualquier posible altercado.

Edilberto Hernández, un exagente de policía, esperaba con su esposa y sus cuatro hijos para ingresar a Guatemala. Luego de perder su empleo, solo pudo encontrar trabajos mal pagados en la construcción, y decidió viajar con toda su familia “por necesidad, debido a la pobreza”.

El futuro que les aguarda en la frontera entre México y Estados Unidos es incierto. Las caravanas previas que se convirtieron en tema de campaña del presidente Donald Trump en las elecciones legislativas de noviembre, se han reducido a unos cuantos cientos de integrantes después de que muchos de ellos decidieron regresar a Centroamérica o echar raíces en México.

Sin embargo, pese a la estricta postura migratoria del gobierno del presidente Trump, muchos otros (casi la mitad, de acuerdo a los registros de arrestos de la Patrulla Fronteriza) han intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Alrededor de 6.000 centroamericanos llegaron a Tijuana en noviembre en medio de conflictos en ambos lados de la frontera sobre su presencia en esta ciudad mexicana colindante con San Diego.

Al lunes, menos de 700 migrantes permanecían en una sala de conciertos al aire libre en Tijuana que el gobierno mexicano habilitó como albergue para los migrantes.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con un mensaje en Twitter a la partida de cientos de inmigrantes.

“Una nueva y gran caravana se dirige hacia la rontera sur desde Honduras. Díganle a Nancy (Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes) y a Chuck (Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado) que un dron volando alrededor no los frenará. Solo un muro funcionará. ¡Solo un muro, o una barrera de acero, mantendrá seguro a nuestro país! ¡Dejen de jugar y pongan fin al cierre del gobierno!”.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2019