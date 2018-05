La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), bajo un fuerte escrutinio social a consecuencia de los continuos tiroteos que ocurren en Estados Unidos, ya encontró a sus presuntos “responsables” de estas tragedias.

Para Oliver North, presidente de la NRA, el problema que enfrenta el país en relación a las armas se debe a una cultura de violencia y no a la Segunda Enmienda, mientras que para Dana Loesch, portavoz de la misma asociación, son los medios de comunicación los que “crean” a los protagonistas de los tiroteos masivos.

“El mal en este caso no es la Segunda Enmienda. El mal son los jóvenes que están inmersos en una cultura de violencia”, dijo North en una entrevista con “Fox News Sunday”.

Incoming @NRA President Oliver North says: "If school shield had been in place, far less likely that would have happened. "The disease in this case isn’t the 2nd amendment, the disease is youngsters who are steeped in a culture of violence, they've been drugged in many cases," pic.twitter.com/TrFFG0jHK0

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) May 20, 2018