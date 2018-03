La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) presentó una demanda federal contra la ley de control de armas sancionada horas antes por el gobernador de Florida, Rick Scott, promulgada en respuesta a la masacre de 17 personas el pasado 14 de febrero.

La NRA, que presentó su escrito en la corte federal del Distrito Norte de Florida, busca bloquear las restricciones de edad para la compra de armas establecidas en la nueva ley en este estado, al considerar que es una “afrenta” a la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas.

“Destruye por completo el derecho de los adultos respetuosos con la ley, entre las edades de 18 y 21 años, a tener y portar armas”, manifestó la poderosa asociación, que ya había expresado su “decepción” por la norma firmada esta tarde por Scott.

The NRA filed a lawsuit challenging Florida’s newly-enacted ban on the purchase of firearms by adults between the ages of 18-21. It is an affront to #2A, as it totally eviscerates the #2A rights of law-abiding adults to keep and bear arms #DefendTheSecond https://t.co/1gJjVi0t7r

— NRA (@NRA) 10 de marzo de 2018