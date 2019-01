El nominado por el presidente Donald Trump para el cargo de secretario de Justicia afirmó el martes que es independiente de la Casa Blanca, diciendo que cree que Rusia trató de interferir en las elecciones presidenciales de 2016, que la investigación de un fiscal especial que sigue de cerca a Trump no es una cacería de brujas, y que su antecesor, Jeff Sessions, hizo bien en recusarse a sí mismo de la pesquisa.

Los comentarios de William Barr durante su audiencia de confirmación en el Senado se apartaron claramente de los propios puntos de vista de Trump y subrayaron los esfuerzos de Barr por asegurar a los demócratas que no será leal a un presidente que parece exigirlo a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Algunos demócratas están preocupados por esa posibilidad, citando un memorándum que Barr escribió al Departamento de Justicia antes de su nominación en el que criticaba un aspecto de la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller. Barr dijo a los senadores que simplemente estaba tratando de advertir a los funcionarios del Departamento de Justicia contra la “extensión de un estatuto” para concluir que el presidente había obstruido la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Aparece escalofriante video nunca antes visto del Pirata de Culiacán

Trump ha criticado repetidamente la investigación de Mueller, calificándola de “cacería de brujas”, y primero atacó y, en última instancia, despidió a su primer secretario de Justicia, Jeff Sessions, por haberse distanciado de la cuestión a causa de su trabajo en la campaña de Trump de 2016.

“No me intimidarán para que haga algo que creo que está mal, ya sea por parte de los consejos editoriales, el Congreso o el presidente”, dijo Barr a los senadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Dijo que, a los 68 años y parcialmente jubilado, “siento que estoy en una posición en la vida en la que puedo hacer lo correcto y no me importan las consecuencias”.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >