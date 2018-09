Nominado al Supremo inicia proceso de confirmación entre protestas

Brett Kavanaugh, el nominado por el presidente, Donald Trump, para convertirse en magistrado del Tribunal Supremo comenzó hoy las audiencias en el Senado para su confirmación en el puesto entre protestas de manifestantes y peticiones para que se aplacen.

Kavanaugh fue increpado por activistas que se encontraban en la sala entre el público y que fueron expulsados de la habitación conforme iban entonando gritos contra el magistrado durante la mañana de este martes.

Paralelamente, la oposición demócrata en el Comité Judicial de la Cámara Alta pidió de nuevo que se aplazaran las audiencias, en esta ocasión por considerar que necesitaban más tiempo para revisar miles de documentos que les fueron enviados este lunes, un argumento que en principio los republicanos no aceptaron.

Kavanaugh se presenta ante el Senado como un juez neutral en el inicio del proceso para lograr su confirmación, de acuerdo a extractos de su discurso inicial difundido por la Casa Blanca.

“Un buen juez debe ser un árbitro neutral e imparcial que no favorezca a los litigantes ni a la política. No decido los casos basándome en preferencias personales o políticas. No soy un juez a favor del demandante o del acusado. No soy un juez a favor de investigadores o a favor de la defensa (del acusado). Soy un juez a favor de la ley”, asegura Kavanaugh en su discurso inicial.

El magistrado conservador fue nombrado por Trump el pasado 9 de julio tras la jubilación de Anthony Kennedy, juez derechista moderado del alto tribunal.

Kavanaugh está llamado a consolidar un giro al conservadurismo en el tribunal más importante del país, compuesto por nueve jueces que ocupan puestos vitalicios y que son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, donde los republicanos tienen una raquítica mayoría de 51 a 49 votos.

La nominación de Kavanaugh ha generado rechazo entre la oposición demócrata y gran preocupación entre los colectivos progresistas por las implicaciones que pudiera tener en ámbitos de derechos sociales como el aborto.