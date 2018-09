No Más Cantina rinde tributo a la gastronomía y cultura de México durante el Mes de la Hispanidad

El restaurante y mercado artesanal No Más Cantina!, en conjunto con el Consulado General de México en Atlanta y el Consejo de Promoción Turística de México, celebran el Mes de la Hispanidad con ¡Viva México en No Más! un tributo gastronómico y cultural a cuatro estados mexicanos.

La celebración arrancó con una cena privada con personalidades empresariales, diplomáticos, políticos y medios de prensa el 5 de septiembre. Los renombrados chefs mexicanos David Cetina y Ricardo de la Vega viajaron desde Yucatán para preparar el menú con delicias yucatecas y oaxaqueñas como cochinita pibil, enchiladas de mole, tostadas de atún y pulpo, y tamales de pato en mole negro.

¡Viva México en No Más! se llevará a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre. La primera semana se celebrará a Oaxaca, en la segunda se honrará a Yucatán, la tercera será dedicada a Michoacán, y en la cuarta y última Jalisco será la estrella.

“Tendremos el orgullo de compartir la herencia culinaria de estos cuatro estados mexicanos. Nuestros invitados tendrán la oportunidad de probar el mole negro de Oaxaca, cochinilla pibil de Yucatán y carnitas de Michoacán, entre otros platos tradicionales”, explicó Melody Voirin, chef ejecutiva de No Más! Cantina.

Para Walt Bilinski y Steve MacNeil, dueños de No Más! Cantina & Artisan Market, esta celebración exhibe la pasión y amor que tienen por México y por todo lo que han aprendido y descubierto de sus viajes por pueblos y ciudades mexicanas desde hace más de dos décadas.

“Los invitamos a celebrar con nosotros. Vengan a ver el arte, artesanías y platillos auténticos que hemos encontrado durante los 23 años que hemos viajado al sur de la frontera”, expresó la pareja de empresarios que en 1996 fundaron No Mas! Productions Inc., compañía de diseño de interiores de restaurantes, y No Mas! Cantina & Artisan Market en 2006.

Tributo a Oaxaca

Del 15 al 22 de septiembre, No Más! Cantina ofrecerá a sus comensales Pollo en mole negro, delicia oaxaqueña preparada con chocolate, 28 tipos de especias y chile chilhuacle.

El sábado 22, se impartirá un taller gratuito a las 11:30 a.m. acerca de los alebrijes y cómo pintarlos. Se requiere previa registración pues el cupo es limitado. Y a las 5:30 p.m., el Ballet Folclórico Euazkal ejecutará danzas de la Guelaguetza.

Tributo a Yucatán

Del 23 al 29 de septiembre, el menú del restaurante incluirá Cochinita pibil, cerdo marinado en cítricos y achiote, envuelto en hojas de plátano y rostizado con leña especial en un horno fabricado en el suelo. También se servirá un huachinango o pargo pibil.

El sábado 29, se impartirá un taller gratuito a las 11:30 a.m. sobre alebrijes, y a las 6 p.m., el Ballet Folclórico Alma Mexicana presentará varias danzas yucatecas.

Tributo a Michoacán

Del 30 de septiembre al 7 de octubre, los comensales de No Más! Cantina podrán deleitarse de las suculentas Carnitas estilo Michoacán. Y el 6 de octubre a las 11 a.m. en Adiós Café, la chef Alejandra Peek dará una demostración de cómo preparar chocolates artesanales a la mexicana. Se requiere previa registración pues el cupo es limitado.

Tributo a Jalisco

Del 8 al 15 de octubre, se servirán tortas ahogadas, un birote bañado en salsa de chile guajillo y relleno de barbacoa, aguacate y queso fresco. El 13 de octubre a las 5:30 p.m. habrá una degustación de tequila al ritmo de un mariachi en vivo y una demostración de suertes charras a cargo de la Federación de Zacatecanos en Georgia.

Además, durante las actividades vespertinas de los cuatro sábados, se montarán exhibiciones de arte popular de cada estado y se brindarán charlas sobre las vidas de los artesanos que las crean. ■

¡Viva México en No Más Cantina!

Cuándo: 15 de septiembre-15 de octubre.

Costo: talleres, exhibiciones, charla, shows y degustación de tequila (gratis); platillos (los precios varían)

Dónde: No Más! Hacienda & Cantina, 180 Walker St., Atlanta.

Info: 404.574.5678 y www.nomascantina.com

Cortesía No Más! Cantina/Alma Mexicana/Ballet Folclórico Euazkal

